Подмосковье 16 мая 2023, 09:35 Дизайнер Наталья Советская из Подольска подарила авторские толстовки детям Донбасса

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Праздник для детей-беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прошел в центре «Мечта» в Подольске. На мероприятии дизайнер Наталья Советская подарила ребятам авторские толстовки.

Наталья Советская сшила 52 толстовки специально для детей, размещенных в центре «Места». Каждую кофту она делала по индивидуальным меркам.

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Представители завода СПКБ закупили и передали дизайнеру премиальную ткань для пошива. Директор завода Максим Тугучев также приехал на мероприятие. Его рыжий багги вызвал большой интерес и у детей, и у взрослых.

Вручение толстовок превратилось в настоящий детский праздник. На сцене выступил участник шоу «Фабрика звезд» Антон Зацепин, а модель Регина Рахманина провела для ребят урок дефиле.

Инициативу проведения таких мероприятий поддержал лично глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют фонд для полной поддержки семей бойцов СВО.

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