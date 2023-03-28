Подмосковье 28 марта 2023, 11:29 Дизайнер Надежда Иншанкова из Дзержинского представила две коллекции одежды на Neva Fashion Week

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Дизайнер из Дзержинского Надежда Иншанкова представила две коллекции одежды на неделе моды в Санкт-Петербурге. Коллекции «Простые решения» и «Клетка в клетке» выполнены в стиле пэчворк. Это второй сезон Neva Fashion Week, в котором участвует дизайнер.

Неделя моды в Санкт-Петербурге проводилась уже 12-й раз. За это время более 300 российских и зарубежных дизайнеров представили свои творения, показы посетили свыше 15 тысяч зрителей. Новый сезон Neva Fashion Week прошел в отеле Ambassador.

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«Для меня участие в Neva Fashion Week — это большой эмоциональный заряд, возможность пообщаться с интересными и талантливыми людьми, стимул двигаться дальше», — рассказала член Союза художников Подмосковья, педагог культурно-эстетического центра городского округа Дзержинский, дизайнер Надежда Иншанкова.

Все 10 образов из летней коллекции «Клетка в клетке» были выполнены из сорочечных тканей, что сделало одежду очень легкой и комфортной. Образы дополнили венки ручной работы от Анны Кениг.

«Сочетание разных видов клетки подчеркивает динамичность и создает активный образ, который подходит как молодому поколению, так и более взрослому», — отметила Надежда Иншанкова.

Для коллекции «Простые решения» за основу был взят прямой силуэт платьев и несложный крой.

«Ткань порой сама подсказывает идеи. К примеру, коллекция „Простые решения“ создана из шерстяного трикотажа, что делает модели очень теплыми и комфортными. И даже если бы я придумала что-то сложносочиненное, то этот материал просто не позволил бы это реализовать», — призналась дизайнер.

Все модели Надежда отшивает сама. По ее словам, в лоскутном шитье есть своя специфика и своя философия, ведь подбор кусочков ткани — это часть авторской работы, в которую вкладывается часть души.

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