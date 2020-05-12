    12 мая 2020, 21:21

    Дизайнер меховой одежды из Солнечногорска стал шить уникальные маски на заказ

    Алена Собкалова, Елена Кононова

    Дизайнер из Солнечногорска Люция Тихомирова шьет оригинальные защитные маски. Почти сорок лет она разрабатывала выкройки для меховых изделий, но новая реальность диктует свои тренды. Часть масок она отдает в дар медикам.
    Дизайнер меховой одежды из Солнечногорска стал шить уникальные маски на заказ | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Люция — дизайнер меховой одежды. Сейчас в своем шоуруме она шьет маски. В ее коллекции нет ни одной повторяющейся.

    Актуальные аксессуары, без которых сейчас на улицу не выходит ни один житель Подмосковья, дизайнер шьет на заказ. Ткань, детали, украшения можно выбрать самому.

    Люция разработала и «семейный» дизайн — для детей маски из хлопка, для отцов — легкие, шелковые, можно подобрать под цвет галстука, для мам — элегантные.

    Самым взыскательным клиентам предлагает маски из шелка с ручной вышивкой бисером. В масках предусмотрен карман для сменного фильтра. Медики подтверждают — многоразовые маски тоже защищают от вируса, главное — правильно их обрабатывать.

    Дизайнер меховой одежды из Солнечногорска стал шить уникальные маски на заказ | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В дизайнерских масках все предусмотрено. Например, на теплое лето Люция шьет маски из шелка, чтобы было легко дышать.

    Часть масок дизайнер отдает в дар медикам. Женщина, даже если она врач, и замучена работой донельзя, все равно будет рада новому аксессуару.

    С 12 мая в Подмосковье за отсутствие маски в общественном месте или в транспорте можно получить штраф. Одноразовые — вылетят в копеечку, если правильно ими пользоваться — менять каждые два часа. Многоразовые, по мнению дизайнера, сэкономят ваши деньги. Ведь их можно просто обрабатывать спиртосодержащим раствором и снова носить.

    Врачи говорят, что тканевые маски тоже защищают, главное — правильно их дезинфицировать.