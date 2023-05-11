Подмосковье 11 мая 2023, 05:29 Дизайнер из Подольска подарит эвакуированным из Донбасса детям более 50 толстовок Галины Добрыниной

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Дизайнер из Подольска Наталья Советская и сотрудники кабельного завода «СПКБ-Техно» передадут 52 толстовки для юных жителей Донбасса. Также дети покатаются на багги и послушают выступление артиста Антона Зацепина в пункте временного размещения центра «Мечта».

«Несмотря на огромную занятость и участие в федеральных проектах, я решила снова найти время и пошить детям худи. СПКБ помогли и купили ткань», — поделилась Советская.

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Подобную акцию Наталья проводит не в первый раз. Ранее женщина безвозмездно передавала теплые вещи детям Донецкой и Луганской Народных Республик. В канун Нового Года жительница Подольска совместно с Антоном Зацепиным и представителями «СПКБ-Техно» провела дизайнерскую елку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО и жителям новых регионов России.

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