Подмосковье 24 марта 2023, 20:36 Дивизию имени Дзержинского в Балашихе поздравили с наступающим Днем войск Нацгвардии

Читать 360tv в

Военнослужащих дивизии имени Дзержинского в Балашихе поздравили с наступающим Днем войск национальной гвардии России. Мероприятие прошло 24 марта в Доме офицеров «Реутово».

К поздравлениям присоединились спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, командир дивизии Николай Кузнецов и директор 345-го механического завода Рустам Гатауллин. В мероприятии поучаствовали представители воинских частей соединения и ветераны.

Реклама

«История этого рода войск уходит корнями во времена Петра I. Вы всегда были опорой государственности нашей страны. Бойцы дивизии героически сражались на фронтах многих конфликтов, с честью и достоинством выполняя свой воинский долг», —заявил Брынцалов.

Более 40 военнослужащих отметили государственными, ведомственными и муниципальными наградами.

«Вы всегда находитесь на острие выполнения важных государственных задач, и сегодня бойцы соединения защищают нашу страну в ходе СВО», — сообщил Юров.

«Военнослужащие с честью выполняют воинский долг в ходе спецоперации. Они получили более 700 государственных наград, в том числе две звезды Героя России», — поделился Кузнецов.

Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии России основали в 1924 году. В разные годы воины-дзержинцы боролись с бандитизмом и басмачеством в Средней Азии, сражались с фашистами на подступах к Москве и выполняли другие задачи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил бойца одного бойцов СВО с женитьбой. Этому событию уроженец Рузы посвятил свой отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».