Подмосковье 26 апреля 2023, 18:26 Дистанционные консультации по правам человека начали проводить в Подмосковье Фото: Антон Чернов

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Запись на дистанционное консультирование сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека открыли в Подмосковье. Об этом сообщила омбудсмен Ирина Фаевская.

«Для удобства наших жителей мы проработали вопрос с МФЦ и договорились проводить на их площадках дистанционное консультирование. Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области», — отметила Фаевская.

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Чтобы получить консультацию, необходимо указать ведомство, тему обращения, суть вопроса и конкретный МФЦ. Также нужно сообщить данные о себе, после чего программа предложит свободные даты.

В день консультации заявитель должен прийти в МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата Уполномоченного проконсультирует жителя по его вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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