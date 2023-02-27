Подмосковье 27 февраля 2023, 11:39 Дистанционное управление оборудованием внедрили на Загорской ГАЭС в Подмосковье

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Загорская ГАЭС выработала 1,8 тысячи киловатт электроэнергии за 2022 год. В прошлом году там провели модернизацию, благодаря которой переключение оборудования стало возможно в дистанционном режиме.

Как сообщили в Минэнергетики Подмосковья, за 35 лет работы электростанция выработала более 51 миллиарда киловатт энергии.

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В ходе модернизации на ней внедрили проект по дистанционному управлению распределительными устройствами. Новые возможности позволят повысить безопасность и надежность работы энергосистемы региона.

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Также за год на ГАЭС провели ремонт оборудования.

Работы проводились по программе «РусГидро». В ее рамках на электростанциях проводят замену турбин, генераторов и трансформаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении электроснабжения в Пушкино. Там запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево».

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