Дистанционное обучение в вузах и колледжах Подмосковья продлили до 13 декабря

«Дистанционное обучение — вынужденная мера, потому что студенты, как правило, добираются до места учебы на общественном транспорте, тем самым контактируя со многими людьми», — отметила Каклюгина. Дальнейший режим работы учебных заведений власти определят исходя из обстановки.

27 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении антиковидных ограничений до 13 декабря.

Останется в силе режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Их социальные карты не разблокируют. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием зрителей останется под запретом, не будут работать музеи.

Воробьев отметил, что в подмосковных городах, где ситуация с коронавирусом улучшится, часть ограничений снимут к Новому году. Но массовых мероприятий в новогоднюю ночь и на каникулах ждать не стоит.