Эксклюзив 08 августа 2023, 17:51 Электронное голосование на выборах в Подмосковье защитят от взломов и DDoS-атак Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Формат дистанционного электронного голосования впервые применят на выборах в Подмосковье осенью. Они пройдут с 8 по 10 сентября. Представитель рабочей группы по мониторингу за выборами Дмитрий Шалыгин рассказал в беседе с «360», что голосование защитят от взломов и DDoS-атак. По его словам, ДЭГ будет таким же надежным, как «Госуслуги».

«Насколько мы смогли изучить, ДЭГ настолько же надежен, как и обычное голосование. Степень надежности такая же, как у портала госуслуг, то есть взломать невозможно, посчитать невозможно. Сама процедура предусматривает перед началом голосования деление так называемого ключа расшифрования, чтобы никак нельзя было посмотреть результаты, не то чтобы даже на них повлиять», — подчеркнул Шалыгин.

Реклама

У каждого представителя избирательной комиссии есть токен — носитель, который собирается после процедуры голосования. Только после этого можно будет посмотреть результаты и подсчитать количество голосов.

«Электронное голосование, алгоритмы, которые уже написали, программы — они автоматически подсчитают отданные голоса. По сути, получается, нужно только распечатать протокол. Протокол подписывается электронными подписями всех участников избирательной комиссии», — заключил Шалыгин.

Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, жителю Московской области необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на портале госуслуг до 4 сентября. Избиратель также сможет отозвать его, если передумает и захочет проголосовать лично на избирательном участке.

Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу региона на новый срок.

Другими кандидатами, которые собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов, стали Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП).

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».