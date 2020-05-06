Дистанционная учеба открыла преимущества для особенных детей из Подмосковья

Дистанционное обучение открыло немало преимуществ для детей с ограниченными возможностями здоровья. О том, какие появились плюсы, рассказала доцент кафедры специальной педагогики и инклюзивного образования Московского государственного областного университета Анна Еремина.

По ее словам, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья всегда предусматривало применение дистанционного и электронного форматов. А полный переход на такую удаленку и вовсе открыл для них ряд преимуществ.

«Во-первых, у ребят появилась возможность повторять учебный материал многократно — это важно, ведь детям не всегда легко усвоить новую информацию с первого раза», — отметила Анна Еремина.

А еще онлайн-формат позволяет им выбрать задания, наиболее привлекательные для ребят, и время для изучения, закрепления материала. При этом, считает эксперт, оценивание проделанной работы происходит намного быстрее.

По словам Анны Ереминой, дистанционное обучение открывает новые возможности и для педагогов, которые проводят занятия с инвалидами. Так, например, учителям доступен максимально индивидуальный подход к урокам. Они могут подготовить все задания, учитывая состояние каждого ребенка.

«Простой пример: педагог может подобрать подходящий размер букв или цвета рабочей страницы. Кроме того, преподаватель и родитель могут оперативно давать обратную связь об успехах учащегося и в случае необходимости корректировать процесс работы», — отметила Еремина.

А мифы об удаленке развеяла заведующая кафедрой психологии труда и организационной психологии МГОУ Елена Климова. Об этом мы рассказали в материале.