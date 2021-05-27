В условиях пандемии дистанционное обучение сделало рывок вперед — в школах и кружках появилось больше онлайн-возможностей. Хорошо ли это для образования? Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью на «360» рассказал, что в современном мире есть место для удаленки, но важно знать меру.

Интервью у губернатора взяли ученица 9-го класса гимназии имени Примакова Сара Красовская и 10-классник из физтех-лицея имени Капицы Василий Писляков. Сегодня эти центры — образовательные флагманы Подмосковья.

«Андрей Юрьевич, в нашем физтех-лицее есть очные и очно-заочные классы, а из-за пандемии многие мои друзья учились дистанционно. Как вы сами считаете, дистанционка — это зло для образования? Можно так стать хорошим специалистом?» — спросил Василий.

Мне кажется, дистанционку надо рассматривать как дополнительную возможность. И тогда она — это хорошо. Но когда только дистанционное общение — ничто не заменит живого Андрей Воробьев.

Губернатор вспомнил, что в его школьные годы еще не было возможности дистанционно учиться. Но уже сегодня можно онлайн послушать лектора из интересного университета или включить уроки на разных языках.

«Поэтому если как дополнительная опция, я считаю, что это очень сильная возможность узнать больше, послушать очень интересных людей, познакомиться с интересными людьми», — отметил Воробьев.

Если в прошлом учебном году школы в Подмосковье массово закрывали, то в 2021-м власти уже стремятся держать баланс между борьбой с пандемией и сохранением очного обучения.

«Мы старались вас — школьников — беречь. И все-таки школы открывали, чтобы вы тоже общались. Поэтому очень надеюсь, что этого больше не повторится», — подчеркнул глава региона.

На этот раз в Московской области 112 тысяч выпускников. Уже сегодня девятиклассники написали свой первый экзамен, а у старших впереди ЕГЭ. Губернатор пожелал ребятам успешно и спокойно пройти этот этап.