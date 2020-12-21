Нет никаких предпосылок к тому, чтобы полностью переводить подмосковных школьников на дистанционный формат обучения. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, президент Владимир Путин отмечал, что ничто не заменит учителям и ученикам живого общения.

«Поэтому без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет», — сказал губернатор в интервью РИА «Новости».

Он заметил, что вынужденное обучение в режиме онлайн никак не сказалось на качестве знаний. Это стало видно еще во время итоговой аттестации. Школьники, их родители и педагоги уже освоили Zoom и другие технологии весной. Воробьев добавил, что получивших за ЕГЭ 100 баллов детей в регионе за последнее время стало только больше.

Ранее губернатор Московской области продлил обучение в дистанционном формате для студентов подмосковных колледжей и вузов до 12 января включительно.

Регион активно борется с коронавирусом, из-за которого многие взрослые вынуждены работать удаленно, а дети учатся в дистанционном формате. Подмосковье уже вакцинировало более десяти тысяч жителей.