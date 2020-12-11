Диспетчеры службы 112 приняли свыше 10 млн вывозов в Подмосковье с начала года

С января диспетчеры службы 112 приняли свыше десяти миллионов вывозов в Подмосковье. По сравнению с прошлым годом ежедневное количество звонков выросло на 39%. Сотрудники продолжают работать в усиленном режиме.

Это отметил начальник «Центра-112» Алексей Вагутович. По его словам, за каждым вызовом стоит помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию.

Хочется отметить, что с учетом повышенной нагрузки Система-112 Московской области справляется со своим предназначением. Случаев сбоя работоспособности не было Алексей Вагутович.

При этом областная служба регулярно работает над улучшением своих возможностей. Например, с начала года среднее время реагирования специалистов сократилось на 10%.

Службу 112 Подмосковья интегрировали с Центром управления регионом. Это поможет в конце года увидеть рейтинг городских округов по показателям безопасности. Статистика со средним количеством вызовов в каждом муниципалитете отображается в ЦУР — на онлайн-картах.

Кроме того, с ноября в Московской области организовали передачу сведений о несанкционированных сбросах мусора из Центра управления регионом в службу 112. Это помогает оперативно реагировать на подобные случаи.

Дальнейшее развитие

Областная служба 112 планирует обеспечить жителей Подмосковья возможностью обратиться за помощью через мессенджеры Telegram, WhatsApp и не только. Также в регионе могут организовать консультацию людей с использованием чат-ботов.

Проведут и большую работу по развитию мобильного приложения службы. В нем планируют внедрить функцию, которая позволит жителям оперативно узнать, где находится автомобиль после эвакуации, и забрать его со штрафстоянки.

Улучшат функцию, связанную с маршрутом скорой помощи. Так, в приложении планируют создать чат с бригадой. А значит, жители смогут видеть ориентировочное время прибытия врача и держать связь с фельдшерами.

В следующем году организуют SMS-информирование жителей о статусах реагирования бригад пожарной охраны и аварийной службы газовой сети.