Подмосковье 06 марта 2023, 09:44 Диспетчеры Системы-112 приняли 72 миллиона вызовов в Подмосковье за семь лет

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Система-112 заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время операторы приняли 72 миллиона звонков. Большинство из них были адресованы скорой помощи.

Ежедневно вызовы принимают свыше 370 операторов службы. Они получают около 35 тысяч звонков в сутки. За семь лет работы они обработали 18 тысяч обращений в адрес скорой помощи и шесть миллионов — ГИБДД. Остальные заявки были направлены газовым службам, комитету лесного хозяйства, пожарной охране и другим ведомствам.

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Для удобства жителей с проблемами слуха и речи в службе дежурят сурдопереводчик, психологи и лингвисты.

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