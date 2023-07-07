Подмосковье 07 июля 2023, 14:58 Диспетчеры подмосковного Комлесхоза приняли более 5 тысяч заявок с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Региональная диспетчерская служба Комлесхоза Подмосковья обработала свыше пяти тысяч обращений с начала года. Многие из них касались пала травы и возгораний.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники службы принимают сообщения круглосуточно. Они поступают на прямую линию лесной охраны и единый номер экстренных служб 112. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, с начала года было обработано 5139 сообщений и звонков, из которых 2994 поступили на прямую линию.

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Он добавил, что чаще всего в службу обращались по поводу пала травы и возгораний. На втором месте по популярности были звонки от заблудившихся в лесу, а на третьем — об обнаруженных мусорных навалах. Жители также спрашивали о порядке покупки дров, возможности сбора валежника, ягод и грибов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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