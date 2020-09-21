Диспетчеры «Мособлгаза» приняли свыше 11 тысяч экстренных звонков за месяц

Аварийно-диспетчерский центр «Мособлгаза» принял в августе не менее 11 тысяч звонков. Они поступают сразу по нескольким номерам — городским, 04, 104 и 112. Все заявки оперативно передали аварийным бригадам для выполнения.

Специалисты «Мособлгаза» отметили, что снизилось количество жалоб, связанных с запахом газа. За август они составили 37% от общего числа обращений, а месяцем ранее их было 56%.

Жителям напомнили, насколько важно соблюдать безопасность. Запрещено применять в быту неисправные газовые приборы и технику с истекшим сроком годности.

Что делать при появлении запаха газа

Если вы почувствовали запах газа, необходимо сделать несколько шагов:

• сразу прекратить применять газовые приборы;

• перекрыть краны к приборам и на них;

• открыть окна или форточки для проветривания;

• вызвать бригаду по номерам 104 или 112, но вне загазованного помещения.