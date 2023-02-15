Подмосковье 15 февраля 2023, 16:58 Диспетчерскую службу Комлесхоза Подмосковья высоко оценили на межрегиональных учениях Фото: ФБУ «Авиалесохрана»

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Итоги оперативно-штабных учений ФДС лесного хозяйства подвело Федеральное агентство «Авиалесохрана». В учениях приняли участие представители Центрального и Приволжского федеральных округов.

Как рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья, наилучшие результаты по оперативности и качеству предоставленной информации при отработке вводных показали региональные диспетчерские службы Московской, Кировской, Самарской и Пензенской областей.

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«Мы стремимся держать высокую планку показателей работы наших лесопожарных формирований и, конечно, от первоначального звена — региональной диспетчерской службы — зависит оперативность реагирования и прибытия специалистов на место тушения возгорания», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Зампред добавил, что высокая оценка федеральными коллегами работы региональной диспетчерской службы — это стимул к дальнейшему совершенствованию взаимодействия между ведомствами. В Подмосковье продолжат развивать четырехуровневой систему мониторинга лесных пожаров с использованием искусственного интеллекта, отметили в пресс-службе.

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