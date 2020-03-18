Диспетчер пожарной части из Фрязино сшила платье для Недели моды в Париже

Диспетчер пожарной части номер 305 из Фрязино Раиса Шарапова сшила платье для Недели моды в Париже. Модельер-дизайнер создает исключительно вечерние туалеты для дам.

Сейчас Раиса Шарапова тоже в работе. Она готовится сразу к двум показам. К майскому в Каннах и осеннему в Санкт-Петербурге. Там она представит новую коллекцию «Зимняя сказка» из пяти платьев.

Одно платье уже в работе. А вот эскизы других пока только в голове, но скоро «Зимняя сказка» Раисы обретет свои формы и заставит восхищаться искушенных светских львиц.

В мастерской подмосковного кутюрье побывала съемочная группа «360».