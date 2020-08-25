«Помогает выявить заболевания на ранней стадии». Диспансеризацию возобновили в Подмосковье
Такие меры позволяют своевременно провести обследование и назначить лечение. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.
Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров помогает выявить заболевание на ранних стадияхСветлана Лазарева.
Она подчеркнула, что безопасности уделили особое внимание. В учреждениях соблюдают новые санитарные требования.
Например, войти удастся только в маске и перчатках. При этом внутри медицинского центра потребуется держать социальную дистанцию — полтора метра.
Пройти диспансеризацию и профосмотр удастся после записи к лечащему врачу-терапевту. Сделать это можно через кол-центр губернатора 8 (800) 550-50-30 или портал госуслуг.
Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже 15 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19. Теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.