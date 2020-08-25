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    25 августа 2020, 12:57

    «Помогает выявить заболевания на ранней стадии». Диспансеризацию возобновили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Диспансеризация и профосмотры в Подмосковье вновь стали доступны для жителей. Они были приостановлены во время пандемии COVID-19. Все вернули на свои места благодаря улучшению эпидемической ситуации.
    «Помогает выявить заболевания на ранней стадии». Диспансеризацию возобновили в Подмосковье

    Такие меры позволяют своевременно провести обследование и назначить лечение. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

    Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров помогает выявить заболевание на ранних стадиях

    Светлана Лазарева.

    Она подчеркнула, что безопасности уделили особое внимание. В учреждениях соблюдают новые санитарные требования.

    Например, войти удастся только в маске и перчатках. При этом внутри медицинского центра потребуется держать социальную дистанцию — полтора метра.

    Пройти диспансеризацию и профосмотр удастся после записи к лечащему врачу-терапевту. Сделать это можно через кол-центр губернатора 8 (800) 550-50-30 или портал госуслуг.

    Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже 15 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19. Теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.

    Новости SMI.FM