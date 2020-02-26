Диспансеризацию и профосмотры прошли почти 230 тысяч жителей Подмосковья с начала года

Свыше 227 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Из общего числа прошедших диспансеризацию 31% признали практически здоровыми, у 13% выявили факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а у 56% обследованных нашли заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Своевременная диагностика играет ключевую роль в успехе лечения. Регулярные обследования — диспансеризация и профосмотры — позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии и оперативно начать лечение. В результате у обследованных было почти 11 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе — около четырех тысяч случаев болезней системы кровообращения, более 2,7 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы кровообращения», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Юрий Шалягин.

У жителей, которые в этом году прошли диспансеризацию, впервые выявили 151 случай онкологических заболеваний.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно прийти в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Осмотры проводятся в будние дни, в том числе в вечернее время, а также по субботам.