После перерыва из-за коронавирусных ограничений диспансеризацию и профосмотры возобновили в Истринской областной больнице. Все очень просто — приходите и за раз посещаете нескольких врачей.

Источник фото: телеканал «360»

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом — пациент сдает анализ крови, делает рентген легких и идет на прием к терапевту. Женщины посещают гинеколога. На посещение всех специалистов уходит максимум 30 минут.

Администрация Истринского округа совместно с клинической больницей проводит большую работу по организации и проведению медобследования граждан с 18 лет и старше.

Источник фото: телеканал «360»

Первыми после снятия ограничений проверить свое здоровье пришли участники истринского клуба «Активное долголетие». В лечебное учреждение их бесплатно доставили на специализированном автобусе, который предоставил истринский центр социального обслуживания «Милосердие».

«Согласитесь, так важно обратиться к врачу не в тот момент, когда уже развилось какое-то заболевание, а когда мы можем провести профилактику данного заболевания, выявить риск его развития и дальше уже у пациентов не будет каких-либо осложнений данного заболевания», — сказала главный врач Истринской областной клинической больницы Наталья Шокова.

Источник фото: телеканал «360»

Диспансеризацию можно пройти абсолютно бесплатно. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Записаться можно через Госуслуги, по номеру 122 или в поликлинике. Обследование не займет много времени, зато позволит оценить состояние здоровья и выявить опасные заболевания на тех стадиях, когда их лечение будет эффективным.

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