Диспансеризацию и профосмотры прошли более 230 тысяч жителей Подмосковья

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 230 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что из-за эпидемиологической обстановки временно приостанавливалась диспансеризация и профосмотры. Но в марте, когда ситуация улучшилась проведение обследований возобновилось.

«В Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года прошли уже 227 тысяч жителей региона», — отметила Стригункова.

Пройти диспансеризацию может любой житель Московской области с понедельника по субботу. Для прохождения профосмотра необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.