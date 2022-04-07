07 апреля 2022, 21:54
Диспансеризацию и профосмотры прошли более 230 тысяч жителей Подмосковья
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 230 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что из-за эпидемиологической обстановки временно приостанавливалась диспансеризация и профосмотры. Но в марте, когда ситуация улучшилась проведение обследований возобновилось.
«В Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года прошли уже 227 тысяч жителей региона», — отметила Стригункова.
Пройти диспансеризацию может любой житель Московской области с понедельника по субботу. Для прохождения профосмотра необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.