Подмосковье 19 декабря 2022, 10:28 Диспансеризация спасла жизнь пациенту с патологией аорты в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Мужчина 57 лет обратился в поликлинику Подольска без жалоб на здоровье — по совету знакомого врача он решил пройти диспансеризацию. При диагностике у пациента выявили аневризму брюшного отдела аорты размером девять сантиметров, которая в любой момент могла привести к летальному исходу.

Аневризма — это расширение и выпячивание стенки аорты, которое в большинстве случаев протекает бессимптомно. Ее разрыв грозит обильным кровоизлиянием и зачастую приводит к смерти пациента. Врачи приняли решение немедленно госпитализировать мужчину прямо из поликлиники.

Реклама

«После обследования и подготовки мы провели операцию. Сделали резекцию аневризмы, заменив пораженный участок аорты синтетическим сосудистым протезом», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии кандидат медицинских наук Юрий Скугарь.

Реклама

Спустя восемь суток пациента выписали из больницы. Сейчас он проходит реабилитацию и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Врачи напомнили, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить патологии, в том числе опасные для жизни. На ранней стадии многие из них можно вылечить. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122 или через региональный портал госуслуг.

Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».