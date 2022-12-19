19 декабря 2022, 10:28
Диспансеризация спасла жизнь пациенту с патологией аорты в Подмосковье
Мужчина 57 лет обратился в поликлинику Подольска без жалоб на здоровье — по совету знакомого врача он решил пройти диспансеризацию. При диагностике у пациента выявили аневризму брюшного отдела аорты размером девять сантиметров, которая в любой момент могла привести к летальному исходу.
Аневризма — это расширение и выпячивание стенки аорты, которое в большинстве случаев протекает бессимптомно. Ее разрыв грозит обильным кровоизлиянием и зачастую приводит к смерти пациента. Врачи приняли решение немедленно госпитализировать мужчину прямо из поликлиники.
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«После обследования и подготовки мы провели операцию. Сделали резекцию аневризмы, заменив пораженный участок аорты синтетическим сосудистым протезом», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии кандидат медицинских наук Юрий Скугарь.
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Спустя восемь суток пациента выписали из больницы. Сейчас он проходит реабилитацию и его состояние оценивается как удовлетворительное.
Врачи напомнили, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить патологии, в том числе опасные для жизни. На ранней стадии многие из них можно вылечить. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122 или через региональный портал госуслуг.
Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.
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