Раннюю стадию рака молочной железы выявили у жительницы Раменского на диспансеризации | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Раннюю стадию рака молочной железы выявили у жительницы Раменского на диспансеризации

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Врачи смогли выявить рак молочной железы на ранней стадии у жительницы Раменского. «Онкодесант» провел профосмотр в фельдшерско-акушерском пункте и нашел уплотнение у 62-летней пациентки.

Врачи отправили женщину на дополнительное обследование в центр амбулаторной онкологической помощи. Врач раменской больницы Елена Сергеева рассказала, что исследование подтвердило диагноз.

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«Пациентке выполнили биопсию, исследование, помогающее выявлять патологии молочных желез и устанавливать точный диагноз. В результате гистологического исследования, был подтвержден и поставлен диагноз — рак правой молочной железы на ранней стадии», — уточнила она.

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После обследований пациентку направили в МОНИКИ, где выявили очаг и обнаружили раковое перерождение клеток, а также спрогнозировали варианты течения заболевания. Сейчас женщина готовится к курсу лечения.

Медики напомнили, что патологии на ранней стадии позволяет выявить своевременный профосмотр. Записаться на него можно через «Госуслуги», по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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