Диспансеризация помогла найти заболевания у 1000 воскресенцев. Всего проверились 45 тысяч человек

Диспансеризацию в 2019 году прошли 45 тысяч жителей Воскресенского городского округа. Обследование помогло выявить заболевания у тысячи пациентов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Своевременная диагностика помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, чтобы сразу начать лечение.

Главный врач Воскресенской районной больницы № 2, исполняющий обязанности главного врача Воскресенской районной больницы № 1 Юрий Райхман обратил особое внимание на то, что ранее выявление заболеваний позволяет продлить пациентам жизнь. Он привел в пример такие болезни, как туберкулез, онкология, сердечно-сосудистые патологии — их лучше диагностировать на ранней стадии, когда лечение дает положительный результат.

«Обязательным обследованием теперь стали скрининг-тесты на онкологию, так как в последнее время это заболевание все чаще диагностируют не только у людей старшего возраста, но и у молодежи. Задача медиков сейчас — отсеять недобросовестные медицинские центры, в стенах которых жителям нашего округа оказывают некачественные услуги по диспансеризации. Поэтому крайне жестко будут контролироваться медосмотры в частных клиниках», — заявил Юрий Райхман.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Руководитель Центра здоровья Воскресенской районной больницы № 1 Татьяна Власова напомнила, что диспансеризация проводится уже семь лет, и весь механизм четко отработан. За 2019 год в рамках диспансеризации и профосмотров заболевания были выявлены почти у 1000 воскресенцев. В 28 случаях выявлены онкологические заболевания, в 216 — сахарный диабет. Большая часть заболеваний — это сердечно-сосудистые — 583 случая.

«За своим здоровьем нужно следить, а диспансеризация позволяет диагностировать и выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии. По данным за прошлым год диспансеризацию и профосмотры прошли более 45 тысяч воскресенцев. Радует, что цифра эта с каждым годом растет, а значит все больше жителей заботятся о своем здоровье», — прокомментировал глава Воскресенского городского округа Артур Болотников.

Евгению Федотову — 43 года, он инженер, работает в Москве, поэтому ходить в поликлинику и проверяться у него получается не всегда. «Единый день диспансеризации — отличная возможность проверить свое здоровье без ущерба для работы. Не нужно пропускать и выгадывать время для каждого врача. Приходишь в выходной, обходишь всех врачей в один день, еще и анализы сдаешь. Я прошел в этом году диспансеризацию, очень рад, что ничего серьезного не выявлено», — рассказал Евгений Федотов.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Елене Поляковой — 65 лет, она участница группы «Активное долголетие». «Я бывшая спортсменка, поэтому знаю, что здоровье свое нужно беречь и заботиться о нем. Поэтому регулярно прохожу обследование», — поделилась пенсионерка.

Диспансеризация длится в среднем около двух часов. За это время пациенту измерят уровень холестерина, глюкозы, проверят внутриглазное давление, сделают ЭКГ, общий анализ крови и другие анализы в зависимости от пола и возраста.

Единые дни диспансеризации позволяют пройти медицинское обследование в удобное время в выходной день тем, кто работает по будням. Ближайший единый день диспансеризации запланирован на 29 февраля. Кроме того, можно пройти обследование вечером с 17 до 20 часов каждый второй и четвертый вторник месяца в поликлинике № 1 Воскресенска.