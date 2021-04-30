Диспансеризация для семьи за один день. Новый проект запустили в Подмосковье

Сегодня в поликлинике № 3 второй красногорской горбольницы прошел День семейного здоровья. Взрослые и дети прошли профилактический осмотр. Это был первый день работы губернаторского проекта «Паспорт здоровой семьи», по которому можно пройти диспансеризацию за один день.

Сориентироваться на месте жителям помогали волонтеры. По итогу каждому выдали памятку с рекомендациями по ведению здорового образа жизни, а также «Паспорт здоровья». При выявлении риска развития заболеваний пациентам предлагают лечебный комплекс.

«День семейного здоровья» будет проходить в поликлинике № 3 Красногорска ежемесячно. Этот опыт будет распространен на всю область.

«Я пришла с мужем и детьми. Все очень удобно организовано: врачи в одном месте, не надо несколько раз приезжать. Мы прошли обследование чуть более чем за час. Малыша посмотрели окулист, невролог, ортопед, все детские специалисты. Все хорошо — мы здоровая семья», — поделилась жительница Красногорска Елена Демидова.

В своем ежегодном обращении к жителям губернатор назвал 5 приоритетов развития здравоохранения в Подмосковье, один из которых — диспансеризация. Андрей Воробьев отметил, что своевременное обследование может спасти жизни многим, особенно тем, кому за 40. В регионе есть все условия для прохождения диспансеризации, за 3 года закуплено порядка 200 единиц «тяжелого оборудования» — КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. Активно развивается телемедицина.

У русского человека есть такое опасение: а вдруг у меня что-нибудь найдут, если я пойду в поликлинику. Мы проанализировали случаи смертности у людей в трудоспособном возрасте и ужаснулись — многие избегали диспансеризации. Важна и гастроколоноскопия, и анализ крови, и даже элементарное обследование. Наша задача — говорить об этом Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

«Мы планируем, что у нас будет запись полная. По субботам у нас учреждение работает до 3 часов дня. В данном случае мы понимаем, что шаг одной семьи в районе часа и плюс еще полчаса на дополнительные рекомендации, их исполнения и реализацию», — сказала главный врач Красногорской больницы № 2 Елена Морозова.

Записаться заранее на диспансеризацию можно будет на сайте «Госуслуги» или на портале вашей больницы.