Подмосковье 12 января 2023, 16:51 Диспансер для больных туберкулезом в Подольске получил новый аппарат КТ

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Новый аппарат КТ появился в противотуберкулезном диспансере Подольска. Диагностику на новом оборудовании смогут проходить также пациенты из Серпуховского и Домодедовского филиалов.

Ранее для проведения КТ-исследований жителям юга Подмосковья приходилось ездить в столицу. Новое оборудование позволит проводить комплексные обследования пациентов в максимально сжатые сроки. Теперь врачи смогут диагностировать патологические процессы и своевременно назначать лечение.

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«За год на новом оборудовании планируется проводить исследования более 5,5 тысячи пациентов, четверть из которых — дети. На закупку компьютерного томографа и ремонт кабинета было направлено более 72 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Также в областном клиническом противотуберкулезном диспансере в Мытищинском филиале установили новый рентгенаппарат. До этого в медучреждении появился новый аппарат МРТ.

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