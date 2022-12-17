17 декабря 2022, 13:31
Дискотеку на льду провели для жителей Солнечногорска
Жители Солнечногорска побывали на первой в этом году дискотеке на льду. На Snow Show гостей ждали активные игры и танцы.
Музыку, танцы, игры, эстафеты, флешмоб — это и много другое подготовили на ледовой дискотеке для жителей Солнечногорска. В шоу приняли участие как дети, так и взрослые.
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«Мы должны были проехать через стаканчики, чтобы их не уронить. А кто их ронял, те возвращались обратно и все проходили сначала», — отметила юная жительница Солнечногорска Лина Ильясова.
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В каждом состязании были определены свои победители, которых наградили сладкими призами и зимними шапками. Также все желающие смогли поучаствовать в конкурсе на самое креативное фото с дискотеки на льду и получить купон на пиццу за победу.
Заместитель начальника по организации и проведению мероприятий МЦ «Возрождение» Роксана Фролова отметила, что подобное шоу проводится ежегодно в декабре — январе по два-три раза в месяц. Обычно Snow Show проходит на набережной озера Сенеж и центральной площади Солнечногорска. Следующая дискотека на льду состоится в округе 27 декабря.
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Солнечногорск
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