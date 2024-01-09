Подмосковье 09 января 2024, 14:48 Дискотека для молодежи прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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«Белая вечеринка» прошла в Мытищах. Праздник для молодежи провели во Дворце культуры «Яуза».

Тематическая вечеринка для молодежи прошла в Мытищах. Для участников устроили дискотеку, а также подготовили фотозоны. Главная фишка праздника — наличие дресс-кода. Гости должны были одеться в преимущественно белых тонах. Такой формат мероприятия здесь проводиться не впервые, при этом каждый раз меняется цветовая гамма праздника.

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«Мечтали о проведении молодежных вечеринок и раньше, но не удавалось собрать молодых людей в таком количестве, чтобы их не приводили за ручку учителя, а они сами изъявили желание и пришли к нам. Теперь же это мероприятие становится традицией. Получаем от ребят обратную связь, и это ценно. Планируем продолжать работу в этом направлении», — отметила заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и социально незащищенными группами населения Дворца культуры «Яуза» Полина Тимофеева.

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