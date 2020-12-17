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    17 декабря 2020, 16:11

    Директоров принимавших на карантин обсерваторов наградили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московской области наградили директоров гостиниц и санаториев, которые предоставили свои учреждения под обсерваторы в условиях COVID-19. На пике пандемии они не остались в стороне и протянули руку помощи властям. Именно в этих местах россияне проходили карантин.
    Директоров принимавших на карантин обсерваторов наградили в Подмосковье | Изображение 1

    Прилетевших из-за рубежа россиян встречали в аэропортах и доставляли на двухнедельный карантин в обесрваторы. Такой шаг потребовался для защиты людей от COVID-19.

    В обсерваторах предусмотрели все удобства для жителей. Они приняли не менее 11,4 тысячи человек. Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

    Сейчас мы от имени правительства Московской области поблагодарили руководителей частных и государственных гостиниц или пансионатов, оказавших большую помощь

    Наталья Адигамова.
    Директоров принимавших на карантин обсерваторов наградили в Подмосковье | Изображение 2

    По ее словам, директора и сотрудники «позаботились о жителях нашей страны на подмосковной земле и сделали самоизоляцию по-домашнему уютной».

    Обсерваторы работали с апреля по август. Если после карантина два теста не подтверждали наличие коронавируса, то жителей сразу выписывали.

    Это напряженная работа. Задействованы были администрации округов, несколько ведомств правительства, учреждения здравоохранения, представители бизнеса

    Наталья Адигамова.
    Директоров принимавших на карантин обсерваторов наградили в Подмосковье | Изображение 3

    Она назвала это успешной командной работой. Благодарности губернатора Андрея Воробьева вручили руководителям из Рузы, Солнечногорска, Мытищ, Домодедова, Щелкова, Наро-Фоминска, Истры, Одинцова, Коломны и Красногорска.