Прилетевших из-за рубежа россиян встречали в аэропортах и доставляли на двухнедельный карантин в обесрваторы. Такой шаг потребовался для защиты людей от COVID-19.

В обсерваторах предусмотрели все удобства для жителей. Они приняли не менее 11,4 тысячи человек. Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Сейчас мы от имени правительства Московской области поблагодарили руководителей частных и государственных гостиниц или пансионатов, оказавших большую помощь Наталья Адигамова.

По ее словам, директора и сотрудники «позаботились о жителях нашей страны на подмосковной земле и сделали самоизоляцию по-домашнему уютной».

Обсерваторы работали с апреля по август. Если после карантина два теста не подтверждали наличие коронавируса, то жителей сразу выписывали.

Это напряженная работа. Задействованы были администрации округов, несколько ведомств правительства, учреждения здравоохранения, представители бизнеса Наталья Адигамова.

Она назвала это успешной командной работой. Благодарности губернатора Андрея Воробьева вручили руководителям из Рузы, Солнечногорска, Мытищ, Домодедова, Щелкова, Наро-Фоминска, Истры, Одинцова, Коломны и Красногорска.