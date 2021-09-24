Директора двух школ Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса

Руководители двух школ, расположенных в Одинцове и Жуковском, прошли в финал конкурса «Директор года России». Они представят Подмосковье на очном этапе.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в число финалистов вошли директор гимназии имени Примакова из Одинцова Майя Майсурадзе и директор лицея № 14 из Жуковского Екатерина Шевцова.

Вместе с 28 коллегами со всей России они уже поборются за победу в очном туре Ирина Каклюгина.

Очный этап конкурса «Директор года России» состоится с 5 по 10 октября в Московской области.

«Два наших директора представят область в очном туре — это очень почетно. Желаю им успехов», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее двое ветеринаров из Подмосковья представили регион на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», который состоялся с 10 по 11 сентября в Самарской области.