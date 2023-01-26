Подмосковье 26 января 2023, 16:40 Директора аграрного предприятия Подмосковья номинировали на звание «Человек года» в сельском хозяйстве

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Генерального директора АО «Агрохим» в Щелкове Салиса Каракотова номинировали на звание «Человек года» в области сельского хозяйства. Под его руководством предприятие добилось значительных результатов в импортозамещении.

АО «Агрохим» существует на рынке 24 года. Порядка 30% продукции предприятия экспортируется. Компания сохраняет традиции химпроизводства и стремится выпускать новые продукты на отечественный и зарубежный рынок.

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В 2024 году «Агрохим» планирует запуск производства лекарств в Дубне.

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