26 января 2023, 16:40
Директора аграрного предприятия Подмосковья номинировали на звание «Человек года» в сельском хозяйстве
Генерального директора АО «Агрохим» в Щелкове Салиса Каракотова номинировали на звание «Человек года» в области сельского хозяйства. Под его руководством предприятие добилось значительных результатов в импортозамещении.
АО «Агрохим» существует на рынке 24 года. Порядка 30% продукции предприятия экспортируется. Компания сохраняет традиции химпроизводства и стремится выпускать новые продукты на отечественный и зарубежный рынок.
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В 2024 году «Агрохим» планирует запуск производства лекарств в Дубне.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Щелково
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