Подмосковье 29 мая 2023, 10:51 Директор завода «Европласт» в Солнечногорске получил орден «За заслуги перед Отечеством» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева вручила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени директору завода «Европласт» Леониду Беляеву. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

«Наш регион славится выдающимися людьми, их заслугам и достижениями. Важно, что труд подмосковных предприятий оценивается на самом высоком уровне. От всей души поздравляю Леонида Михайловича с получением заслуженной награды. Уверена, что этот успех будет лишь стимулом для дальнейших важных и больших свершений», — отметила Зиновьева.

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Компания «Европласт» работает в Солнечногорске с 1997 года и производит крышки и проформы для пластиковых бутылок. Раньше эти элементы выпускались только импортными заводами, и «Европласт» стал первопроходцем на отечественном рынке. Сейчас объединение является одним из лидеров по своему направлению в России и странах СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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