Подмосковье 24 ноября 2022, 13:11 Директор НИКИ детства назвал самое опасное зимнее развлечение для детей Unsplash

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Сменить тюбинг на санки и провести инструктаж перед катанием посоветовали родителям Подмосковья в НИКИ детства. Директор научно-исследовательского клинического института Нисо Одинаева назвала катание на «ватрушках» самым опасным зимним развлечением для детей.

«Многим родителям обманчиво кажется, что „ватрушка“ безопасна и легка в управлении, однако это заблуждение», — говорит Нисо Одинаева.

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Опасность заключается в том, что спуск с горы в таком приспособлении невозможно контролировать. Те же санки или лыжи требуют умения ими управлять, и позволяют остановиться в нужное время. Тюбинг же подчиняется только законам физики и на всех парах мчит хозяина вниз.

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«Ватрушка» способна развивать большую скорость, что чревато последствиями. Ребенок может врезаться в препятствие или другого человека, вылететь с трассы, подскочить на кочке и перевернуться. Все это грозит травмами.

«Амортизация резиновой камеры настолько сильная, что способна причинить за секунду травму позвоночника на любой кочке или трамплине. „Ватрушка“ хороша для неспешной прогулки с ребенком в парке, да и то — недолго, поскольку положение тела „в яме“ некомфортно для ребенка», — добавила директор НИКИ детства.

В итоге Нисо Одинаева посоветовала родителям научить детей кататься на санках, а перед выходом на горку провести с ребенком занятия по безопасности.

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