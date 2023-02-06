Подмосковье 06 февраля 2023, 17:09 Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал школьникам из Ногинска о профессии медика

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Врач-реаниматолог, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков провел в Ногинске встречу со школьниками. Участие в мероприятии приняли 40 будущих выпускников, для которых сейчас особенно важен вопрос выбора профессии.

Врач рассказал ребятам о своем профессиональном пути, о том, как выбрать вуз и специальность, а также какими качествами должны обладать студенты-медики.

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«В первую очередь они должны быть добрыми и любить людей. Это основное качество, которое должно быть у медицинского работника. Конечно, они должны не бояться трудностей, потому что им придется со многими серьезными проблемами и сложностями столкнуться в процессе обучения и потом дальнейшего развития. Быть целеустремленными — это, наверное, основное, что у них должно быть», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

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Он пригласил школьников из Ногинска стать волонтерами института Склифосовского. Выпускники на каникулах смогут попробовать себя в качестве санитара, медсестры или медбрата. Это поможет ребятам составить свое мнение о профессии.

Сергей Петриков родился и вырос в Богородском округе, многие годы отдал медицине, а в прошлом году стал почетным гражданином округа. Встреча прошла в рамках акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». На подобных мероприятиях выступают люди, достигшие карьерных высот. Такое общение помогает выпускникам определиться с будущей профессией.

«Нам очень нужны медицинские работники, врачи в Богородском городском округе, в нашем Подмосковье. Но и ребятам надо определиться самим — смогут ли они, хватит ли у них моральных, психологических, других сил, целеустремленности для того, чтобы пройти очень длинный путь», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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