Подмосковье 22 февраля 2024, 17:08 Встречу по теме раздельного сбора мусора провели для молодежи в Егорьевске Виталий Сид

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Встреча молодежи и предпринимателей с генеральным директором комбината по переработке отходов «Восток» Игорем Крицким прошла в Егорьевске. На ней обсудили процессы сортировки пластика, стекла, дерева и других материалов.

Игорь Крицкий отметил, что разделение мусора на большое количества фракций — это сложная модель, в которой не всегда есть необходимость. Сейчас в Подмосковье отходы сортируют на смешанные и перерабатываемые.

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«Есть люди, которые трепетно относятся к раздельному сбору мусора и отдельно собирают кассовые чеки, чтобы потом отвезти их на утилизацию, но большая часть населения об этой проблематике не задумывается», — отметил он.

На комплексе переработки «Восток» типа отходов распознает компьютер. Он может отличить пластик от остального мусора при помощи оптического сепаратора.

«Мы первые в России, кто начал извлекать из потока мусора упаковочные пакеты типа тетрапак. Не было переработки их, как таковой и это была проблема, в том числе для тетрапака. И теперь с нашей помощью появилась направление его переработки», — отметил директор предприятия.

По словам Крицкого, если человек заметил, что контейнеры для раздельного сбора загружают вместе с другим мусором в одной машине, то он может отправить фото с жалобой на сайт перевозчика и получить вознаграждение.

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