Эксклюзив 28 июня 2023, 14:57 «Идут с большой уверенностью». Директор кадетской школы в Подмосковье — о военнослужащих по контракту Директор кадетской школы в Подмосковье рассказал о важности военной службы по контракту

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Военнослужащие по контракту получают не только стабильные материальные гарантии, но и чувствуют ответственное отношение к себе со стороны государства. Об этом в беседе с «360» сообщил Ярослав Долинчук — директор подмосковной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя СССР Александра Покрышкина.

«Ситуация изменилась в корне по отношению к службе по контракту. Если раньше у людей была некоторая боязнь, то сейчас они чувствуют и заботу, и ответственность государства. И ответственность со стороны Московской области — вы видите, как в этом плане губернатор Андрей Юрьевич работает. Сейчас идут служить с большей уверенностью», — сказал Ярослав Долинчук.

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Директор кадетской школы уверен, что сейчас, как никогда, жители страны сплотились.

«Главное — надежда на будущее, что родные, матери, отцы, семьи будут защищены. Это большое подспорье. Это дает людям уверенность, что можно добросовестно выполнять свой воинский долг», — отметил он.

Долинчук добавил, что лично знает троих человек, уже заключивших договор на службу по контракту.

В Подмосковье работает уникальный пункт подготовки добровольцев. Туда приезжают мужчины со всей России, желающие заключить контракт на военную службу и отправиться в зону СВО.

Пункт подготовки находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.

Горячая линия по вопросам о службе по контракту работает по телефону: +7 (495) 990-77-77.

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