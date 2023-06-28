28 июня 2023, 14:57
«Идут с большой уверенностью». Директор кадетской школы в Подмосковье — о военнослужащих по контракту
Директор кадетской школы в Подмосковье рассказал о важности военной службы по контракту
Военнослужащие по контракту получают не только стабильные материальные гарантии, но и чувствуют ответственное отношение к себе со стороны государства. Об этом в беседе с «360» сообщил Ярослав Долинчук — директор подмосковной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя СССР Александра Покрышкина.
«Ситуация изменилась в корне по отношению к службе по контракту. Если раньше у людей была некоторая боязнь, то сейчас они чувствуют и заботу, и ответственность государства. И ответственность со стороны Московской области — вы видите, как в этом плане губернатор Андрей Юрьевич работает. Сейчас идут служить с большей уверенностью», — сказал Ярослав Долинчук.
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Директор кадетской школы уверен, что сейчас, как никогда, жители страны сплотились.
«Главное — надежда на будущее, что родные, матери, отцы, семьи будут защищены. Это большое подспорье. Это дает людям уверенность, что можно добросовестно выполнять свой воинский долг», — отметил он.
Долинчук добавил, что лично знает троих человек, уже заключивших договор на службу по контракту.
В Подмосковье работает уникальный пункт подготовки добровольцев. Туда приезжают мужчины со всей России, желающие заключить контракт на военную службу и отправиться в зону СВО.
Пункт подготовки находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.
Горячая линия по вопросам о службе по контракту работает по телефону: +7 (495) 990-77-77.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Балашиха
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