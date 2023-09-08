Подмосковье 08 сентября 2023, 14:29 Директор Института биологического приборостроения в Пущине Сергей Пермяков проголосовал в МФЦ Мария Панина

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Сергей Пермяков отдал свой голос на участке, расположенном в Многофункциональном центре в Пущине. Директор Института биологического приборостроения рассказал, чего ждет от голосования.

Руководитель научного учреждения, в котором разрабатывают точные приборы для биологических исследований, член Общественной палаты города считает выборы губернатора одним из самых важных событий для региона.

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«Я коренной житель города Пущино. Считаю это событие важным для нашего региона, оно определит его жизнь на следующие пять лет. Голосование занимает всего пять-десять минут. Я оптимист, поэтому всегда ожидаю перемен к лучшему», — рассказал Сергей Пермяков.

Уже 243 тысячи 503 человека проголосовали с помощью ДЭГ в Подмосковье. Такие данные выдало информационно табло ЦИК России. Это 54,69% от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.