«Директор года России» Майсурадзе объяснила, зачем нужны небольшие передышки в работе

Руководитель гимназии имени Примакова и победитель конкурса «Директор года России — 2021» Майя Майсурадзе призналась, что иногда позволяет себе немного отдохнуть. В интервью «360» она назвала короткие передышки стимулом для дальнейшей работы.

Майсурадзе пояснила, что всегда с настороженностью относится к молчащим рабочим чатам в мессенджерах.

«У образования нет каникул, а значит, нет каникул у руководителя. <…> Бывают дни, когда можно немного отключиться, чтобы привнести новые эмоции и знания в образовательную среду», — подчеркнула директор гимназии имени Примакова.

Жесткого разделения «работа — личное» для Майсурадзе, по ее словам, не существует. Все дело в увлеченности.

«Образование — дело мой жизни. <…> Говорят, если ты не хочешь в жизни никогда работать, то должен заниматься любимым делом. Я тот счастливый человек, который занимается любимым делом», — заключила она.

Майя Майсурадзе стала первым директором года в России. Награду ей вручили на торжественной церемонии в Кремлевском дворце. Полную версию интервью читайте на «360».