Подмосковье 05 сентября 2023, 09:25 Директор Фонда капитального ремонта Подмосковья получил награду за заслуги перед ДНР ФКР

Читать 360tv в

Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» наградили генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова. Под его руководством организация восстанавливает сотни социально значимых зданий и жилых домов в Мариуполе.

Награду вручили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Реклама

Подведомственный МинЖКХ Московской области Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе около 520 объектов. Это пункты временного размещения жителей, многоквартирные дома, школы, детские сады, МФЦ и другие важные центры. Координацию работ выполняют Минстрой России и правительство Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».