05 сентября 2023, 09:25
Директор Фонда капитального ремонта Подмосковья получил награду за заслуги перед ДНР
Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» наградили генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова. Под его руководством организация восстанавливает сотни социально значимых зданий и жилых домов в Мариуполе.
Награду вручили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
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Подведомственный МинЖКХ Московской области Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе около 520 объектов. Это пункты временного размещения жителей, многоквартирные дома, школы, детские сады, МФЦ и другие важные центры. Координацию работ выполняют Минстрой России и правительство Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.
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