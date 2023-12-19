Подмосковье 19 декабря 2023, 17:44 Директор физтех-лицея имени Капицы Андрей Богданов рассказал о возможностях детского технопарка

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Подмосковные школьники могут бесплатно заниматься в крупнейшем детском технопарке, открывшемся в 2023 году при физтех-лицее имени Капицы. Об этих и других возможностях центра в эфире «360» рассказал директор лицея Андрей Богданов.

«Попасть легко, для детей Московской области кружки и занятия в центре открыты на бесплатной основе. Есть сайты, можно на них зайти, посмотреть всю информацию», — подчеркнул Богданов.

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По его словам, для ребят регулярно проводят образовательные программы. Так, сейчас все школьники, у которых есть проектные или исследовательские работы, могут участвовать в конференции «Старт в инновации». Им предлагают зарегистрировать свои работы, а также ребята могут получить возможность поступить в ведущий университет России.

«У нас сейчас отдельно открыт грантовый фонд — небольшие средства до 20 тысяч рублей для тех, кто хочет сделать свою разработку в рамках старта инноваций», — добавил директор лицея.

Средства можно направить на покупку расходников или, например, паяльной станции и другие нужды.

«Сейчас у нас открыто 26 из 58 лабораторий. Предстоит открытие кванттеха — это физика и энергетика, а также биохимтех», — заключил Богданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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