Подмосковье 27 ноября 2023, 10:32 Директор Дворца детского творчества в Лобне рассказал об актуальности дополнительного образования Телеканал «360»

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Директор Дворца детского творчества «Планета талантов» в Лобне Вячеслав Скотников рассказал о важности очного дополнительного образования в рамках проекта «Интервью 360».

Вячеслав Скотников сообщил, что многие из ребят связывают свой жизненный путь с тем, чему они обучались во Дворце детского творчества «Планета талантов».

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«Каждый год наши выпускники поступают в профильные вузы по тем или иным творческим направлениям: хореография, дизайн, прикладные дисциплины, изобразительная деятельность. Для ряда обучающихся „Планеты талантов“ именно эти занятия определяют дальнейший трудовой путь», — рассказал Вячеслав Викторович.

Некоторые из воспитанников возвращаются в родной дворец творчества уже в качестве преподавателей. Только за 2023 год здесь трудоустроили троих выпускников. Также заместитель директора «Планеты талантов» является выпускником кружка «Сувенир». Это говорит не только о важности дополнительного образования для профориентации, но и о хорошей рабочей атмосфере внутри учреждения.

За годы существования дворца детского творчества в Лобне выросло ни одно поколение талантливых ребят. На сегодняшний день здесь обучается около 1,5 тысячи детей. Каждый год в учреждение приходит около 700-800 детей.

Подробнее об этом смотрите в видеоролике «Интервью 360».

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