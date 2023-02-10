Подмосковье 10 февраля 2023, 17:54 Директор Дома культуры в селе Бакшеево под Шатурой получил стипендию губернатора

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Директор Дома культуры в селе Бакшеево под Шатурой Сергей Никонов стал одним из победителей конкурса на присуждение стипендии губернатора Подмосковья в области культуры и искусства. На полученные средства он выпустит сорник песен на стихи поэтов округа.

Сергей возглавляет Дома культуры и руководит хором «Русская песня». Он победил в номинации «Молодой талантливый автор Московской области». Стипендия позволит ему создать сборник стилизованных песен на стихи поэтов Шатуры. На это он будет ежеквартально получать 60 тысяч рублей.

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«В этот сборник войдут стихи шатурских поэтов, по большей части, из музыкально-литературного объединения „Орфей“», — сказал он.

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Солистка хора Юлия Галкина рассказала, что артисты уже приступили к репетициям песен, который войдут в сборник.

Конкурс на губернаторскую премию помогает созданию новых произведений литературы, кино, музыки и театра, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов страны.

«Это очень почетная и ответственная премия, которая не только пойдет на развитие нашего коллектива „Русская Песня“, но и послужит толчком к развитию в литературе и музыке талантливых авторов из Шатурского городского округа», — добавил Сергей.

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