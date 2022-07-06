Дипломы о среднем профобразовании вручили выпускникам купавинского колледжа «Энергия»

Выпускники колледжа «Энергия» в Старой Купавне получили дипломы о среднем профобразовании. Они учились по четырем специальностям: «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность телекоммуникационных систем», «Право и судебное администрирование», «Право и организация социального обеспечения».

Источник фото: телеканал «360»

«Колледж „Энергия“ подготавливает специалистов по данным направлениям и не только по этим направлениям. Также у нас обширное, очень большое количество специальностей, начиная от правоохранительной деятельности и закачивания металлообработкой и машиностроением. Для любого выпускника школы девяти классов найдется абсолютно любая специальность», — сказал заведующий структурным подразделением колледжа «Энергия» Андрей Хмелевский.

Источник фото: телеканал «360»

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 116 выпускников, многие окончили колледж с отличием.

Алина выбрала свою будущую профессию сразу после выпуска из школы. Говорит, было непросто. Сначала ей нравилась работа диспетчера. Они принимают вызовы — от них зависит первая помощь. Но все-таки решила стать спасателем — профессия опасная, но интересная.

«Я закончила специальность „Защита в чрезвычайных ситуациях“. Буду работать техником-спасателем в пожарной части. Уже сейчас устраиваюсь, так как очень сильно хотела спасать людей и мне это очень интересно», — сказала выпускница колледжа «Энергия» Алина Арипкариева.

Источник фото: телеканал «360»

Выпускники с военно-патриотическим воспитанием пользуются большой популярностью у работодателей из силовых структур. Ученики других направлений обращают на себя внимание руководителей заводов, предприятий и учреждений. После выпуска студенты смогут легко трудоустроиться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с подмосковными абитуриентами.