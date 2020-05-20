Динозавров нашли в Подмосковье. Они жили под Коломной за 165 миллионов лет до нашей эры

Ученые установили, что завроподы — сухопутные динозавры — жили под Коломной за 165 миллионов лет до нашей эры. Раньше считалось, что данный вид обитал лишь в Африке и Азии.

«Завропод — это динозавр. Растительноядный крупный динозавр, который относится к ящеротазовым динозаврам», — рассказывает педагог детского юношеского центра экологии и краеведения Дмитрий Кучер.

Источник фото: телеканал «360»

По сравнению со своими сородичами, завропод был не таким уж и крупным — 8-10 метров в длину и около 3 метров в высоту. Живых существ не трогал, питался только листиками, периодически своеобразно рычал.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше считалось, что завроподы жили только в Азии или Африке, а на нашей европейской части обитали ихтиозавры — то есть водоплавающие животные. Потому что миллионы лет назад на месте Подмосковья, да и всей европейской части России, было Среднерусское море.

Это довольно крупное открытие, которое позволяет проследить развитие завроподов. Понятно, что они появились в Азии. Понять, как они путешествовали по континентам, по крайне мере, заполнить некие белые пятна Дмитрий Кучер педагог детского юношеского центра экологии и краеведения

Источник фото: телеканал «360»

Это значит, что море в нашей части было достаточно мелким. Иначе эти динозавры просто бы утонули.

Определить, что это те самые сухопутные звероподы, ученые смогли благодаря двум частям позвоночника, который нашли в Подмосковье при раскопках на карьере Пески, недалеко от Коломны.