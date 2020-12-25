Вековые традиции в Ликино-Дулеве. Семья мастеров посвятила фарфору более 100 лет

Фарфоровый завод в Ликино-Дулеве работает уже почти 200 лет. За это время на предприятии появились целые династии мастеров. Семья Елены Барычевой занимается фарфором уже больше ста лет.

Елена Барычева знает о фарфоре все. Она признанный мастер этого прикладного искусства в четвертом поколении. Ее прадедушка Варфоломей Петрович начинал работать на фабрике еще до революции, когда на всю Россию гремел знаменитый кузнецовский фарфор.

Так началась история семьи умельцев. Член семьи следующего поколения шел работать на фарфоровый завод в Ликино-Дулеве и делал там блестящую карьеру. Таким образом, в этом подмосковном городе, прославившимся своими промыслами, выросла целая династия мастеров. Не отстала от родственников и Елена. Сейчас она главный технолог Ликино-Дулевского фарфорового завода. Чуть ли не каждое изделие у нее на контроле.

Иногда на завод по старой памяти заходит отец Елены и ее родная тетя, которые до пенсии всю жизнь проработали здесь, не изменяя делу семьи.

В советское время, когда здесь работали Юрий Борисович и Светлана, Дулевский фарфоровый завод выпускал 72 миллиона единиц продукции в год. На сегодняшний день, производство составляет 12 миллионов. В шесть с лишним раз меньше, но по нынешним меркам — это хороший показатель. Правда на пятки буквально наступают китайцы, у которых фарфор получается дешевле. Но подмосковный завод не сдается. За все свою почти 200- летнюю историю, он не останавливался ни разу.