«Динамовская лыжня» стартовала в Красногорске

В подмосковном Красногорске в субботу более 1,3 тысячи спортсменов вышли на старт «Динамовской лыжни». Соревнования проходят на лыжном стадионе «Зоркий», сообщило РИАМО.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина отметила, что интерес к участию в соревнованиях проявили как профессионалы, так и любители. В «Динамовской лыжне» в этом году принимают участие люди разных возрастов, в том числе около 250 детей, сообщила Хаймурзина.

Вместе с главой Красногорска почетным гостем парада стал председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский. Он рассказал, что участниками соревнований стали представители десятков динамовских обществ, в том числе военнослужащие и сотрудники федеральных органов власти. Гулевский пожелал спортсменам показать хороший результат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава Подмосковья отметил, что это праздник в честь особенных людей, которые сделали героизм своей работой. Воробьев пожелал военным сил и здоровья.