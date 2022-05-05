«Динамика позитивная». Воробьев подвел итоги по экономике Подмосковья за первые месяцы 2022 года

Последствия санкций скажутся на экономическом развитии московского региона во втором полугодии 2022 года. В связи с этим власти региона прикладывают большое количество усилий для поддержания экономики. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Нужно учитывать, что последствия санкций в полной мере скажутся во втором полугодии. Именно поэтому мы так много внимания уделяем поддержке бизнеса и программам импортозамещения, локализации производства», — написал он в Telegram.

По данным на 1 мая, налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета достигли 303,6 миллиарда рублей и показали прирост на 35 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, на 14% увеличились поступления от налога на прибыль и на 13% — от НДФЛ, добавил губернатор.

«По итогам года мы ожидаем неполное поступление ранее запланированных доходов. Недоберем порядка 3%, но это не критично», — отметил Воробьев.

Ранее у подмосковных предпринимателей появилась возможность оформить патент в МФЦ. Кроме того, они могут воспользоваться налоговыми каникулами до 2023 года включительно.