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    05 мая 2022, 11:22

    «Динамика позитивная». Воробьев подвел итоги по экономике Подмосковья за первые месяцы 2022 года

    Воробьев заявил, что Подмосковье уделяет большое внимание поддержке бизнеса в регионе

    Екатерина Виславская

    Последствия санкций скажутся на экономическом развитии московского региона во втором полугодии 2022 года. В связи с этим власти региона прикладывают большое количество усилий для поддержания экономики. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Динамика позитивная». Воробьев подвел итоги по экономике Подмосковья за первые месяцы 2022 года

    «Нужно учитывать, что последствия санкций в полной мере скажутся во втором полугодии. Именно поэтому мы так много внимания уделяем поддержке бизнеса и программам импортозамещения, локализации производства», — написал он в Telegram.

    По данным на 1 мая, налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета достигли 303,6 миллиарда рублей и показали прирост на 35 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, на 14% увеличились поступления от налога на прибыль и на 13% — от НДФЛ, добавил губернатор.

    «По итогам года мы ожидаем неполное поступление ранее запланированных доходов. Недоберем порядка 3%, но это не критично», — отметил Воробьев.

    Ранее у подмосковных предпринимателей появилась возможность оформить патент в МФЦ. Кроме того, они могут воспользоваться налоговыми каникулами до 2023 года включительно.