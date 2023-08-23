Подмосковье 23 августа 2023, 13:38 Динамичное развитие и комфортная инфраструктура: как изменились Мытищи

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Мытищи по праву считаются одним из самых динамично развивающихся городов Подмосковья. Здесь совершенствуются транспортные маршруты, улучшается инфраструктура, налаживаются производства. Город-спутник Москвы продолжает расти и преображаться.

Транспортная инфраструктура

Являясь городом, расположенным в непосредственной близости от Москвы, Мытищи всегда нуждались в налаженном транспортном сообщении. Город несколько лет назад больше напоминал одну большую пробку. Транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ и значительную разгрузку дорог удалось обеспечить благодаря путепроводу через железнодорожные пути Ярославского направления на улицах Фрунзе и Мира. Эта дорога стала дополнительным выездом из Мытищ на Ярославское шоссе и на федеральную трассу М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Путепровод имеет пять съездов и четыре полосы движения.

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Разгрузить Ярославское, Осташковское и Дмитровское шоссе поможет и строящаяся в настоящий момент автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка», известная как Мытищинская хорда. Дорога станет дублером участка МКАД в 16 километров и соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. Первый участок хорды откроют в начале 2024 года. Это отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе длиной 10 км.

Школы и детские сады: строительство, ремонт и пристройки

Большое внимание в Мытищах уделяют строительству новых и ремонту уже существующих образовательных учреждений. Масштабным и по-настоящему космическим объектом стала школа №35 на 1,1 тыс. мест в деревне Погорелки городского округа Мытищи. Школа построена в стиле футуризма – прямоугольные блоки здания оформлены панорамным остеклением и окнами в виде иллюминаторов. Объект оснащен лабораториями, планетарием, IT-зоной, двумя спортивными залами, актовым залом на 400 мест, а также читальным залом. Школу назвали в честь советского и российского космонавта Валерия Рюмина.

Здесь же, в деревне Погорелки, завершается строительство детского сада. Он рассчитан на 320 малышей. В новом детском саду предусмотрены групповые помещения, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок.

В сентябре школа №6 откроется с новой пристройкой, благодаря которой школьники смогут учиться в одну смену. К тому же в микрорайоне 25 начато строительство школы на 1,1 тыс. мест. Это будет 4-этажное здание с блоками для начальной, средней и старшей школы. Школа будет оснащена всем необходимым для успешного обучения, а на прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, волейбольная спортплощадка, игровые элементы, зоны для отдыха.

Завершается строительство детского сада в этом микрорайоне на 250 мест. А в следующем году в Мытищах на улице Колпакова появится еще один новый детский сад, где также предусмотрены современные игровые площадки, навесы, спортивные комплексы.

Кроме того, у двух школ обустроят стадионы, а в восьми реализуют проект «Открытый стадион», благодаря которому школьные спортплощадки станут доступными для всех желающих.

Универсальный ФОК и спортивные объекты

Воспитание и развитие детей невозможно без полноценных занятий физкультурой и спортом. Спортивные объекты в Мытищах появляются не только на территориях школ. В селе Марфино в этом году открылся универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый ФОК построен по инициативе местных жителей и входит в состав центра физической культуры и спорта «Мытищи».

Спортивный комплекс «Марфино» включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, волейбольную площадку, теннисный корт, площадку малых спортивных форм с уличными тренажерами и новую хоккейную площадку. Он значительно расширяет список доступных дисциплин и форматов тренировок. Здесь работает универсальный спортивный зал площадью 36×24 метров для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, зал единоборств и тренажерный зал.

На одном из старейших спортивных сооружений Мытищ, стадионе «Дружба», завершаются работы по реконструкции. На объекте обновили бетонное основание, обустроили спортивное покрытие на волейбольной площадке, в северном и южном секторах стадиона. Сейчас завершаются работы по обустройству площадки для воркаута, сделаны площадки для бокса, готовится площадка для силовых тренажеров с теневым навесом.

Кроме того, в Мытищах построен современный стадион имени Дмитрия Аленичева в микрорайоне № 25, работает бесплатный каток у Дворца культуры «Яуза». В 2024 году планируется капитально отремонтировать бассейн «Бригантина».

Места отдыха для горожан

На территории округа расположены семь парков: Центральный парк культуры и отдыха, Мытищинский лесопарк, Перловский парк, парк «Яуза», Тайнинский парк, парк Стрекалова и бульвар Ветеранов. Также на содержании значится более 100 скверов.

В настоящий момент на бульваре Ветеранов ведутся ремонтные работы. Строители обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают малые архитектурные формы. Одновременно с этим подойдет к финалу обновление гранитной обшивки памятника Нине Распоповой. Первый этап ремонта завершится в сентябре. Место отдыха горожан обустроят газонными ограждениями и проложат здесь велодорожки.

За последние несколько лет в Мытищах проведена большая работа для обеспечения комфортного отдыха. В поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище» появилось новое общественное пространство – муниципальный парк. Это место отдыха представляет собой благоустроенную территорию для прогулок. Летом это прогулочные, беговые и велосипедные дорожки длиной 7,5 км, а зимой — лыжные трассы. Сделан ремонт в центральном парке культуры и отдыха и в парке Стрекалова.