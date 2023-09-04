Подмосковье 04 сентября 2023, 08:00 Дима Билан выступил на Дне города в Мытищах Роман Яковлев

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Заслуженный артист России Дима Билан выступил на торжественном концерте в честь 400-летия Мытищ. Публика встретила кумира овациями, в ответ певец несколько раз спускался к фанатам на малую сцену.

Билан завершил свой сет хитом «Невозможное возможно» и раздал автографы некоторым гостям праздника. Зрители долго не хотели отпускать артиста со сцены, но организаторы напомнили о скором торжественном салюте.

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С Днем города поздравил и поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил прогресс округах и напомнил о задачах сделать так, чтобы все перемены были к лучшему.

«Спасибо всем, кто строит и созидает, обеспечивает работу инфраструктуры, учит детей и лечит наших жителей, занимается бизнесом и не жалеет сил на новые дела. Пусть любимый город радует вас новыми возможностями и вдохновляет на большие свершения. С праздником, Мытищи!» — заявил глава региона.

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